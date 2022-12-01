محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير فى الوراق والبدرشين

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، إلى استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بحى الوراق ورصف وتطوير عدد من الشوارع بمنطقة الإسكان، ووضع الطبقة الرابطة ورصف عدد 8 شوارع وهم محمد عبد الحميد وعبد السميع رحيم والنهضة بطول (3.2 كم) وشوارع المهندس ومصباح عامر وعمر بن الخطاب بطول (1.5 كم) وشارعى مخزن الأنابيب وعبد الرازق الحبروتى بطول (1.5 كم) فى إطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشملت الأعمال رصف وتطوير الطريق وأرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة لتظهر بالشكل اللائق.

كما اطلع محافظ الجيزة، على نسب التنفيذ بمشروع تطوير طرق المنطقة الأثرية وعباس عنانى بمركز ومدينة البدرشين، التى تم تنفيذ أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتمهيد وتسوية الشوارع والطرق الداخلية بقرية سقارة بالبدرشين؛ استجابة لمطالب المواطنين لتسهيل الحركة المرورية.

ونوه المحافظ باستمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضارى لشوارع وطرق المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تقدم جميع الدعم الممكن لتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الشأن، للانتهاء من الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة.