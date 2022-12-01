جدة - نرمين السيد - وأطلق على المنصورة الجديدة عروس النيل الجديدة كونها امتداد لمدينة المنصورة التاريخية، والمعروفة بعروس النيل، وتنطلق مدينة المنصورة الجديدة نحو انطلاقة المدن الذكية المصرية الحديثة، وتتفوق كثيرا كونها إحدى مدن الجيل الرابع الحديثة، والتى تم تدشينها بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التى أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
والمدينة تتيح كل أنواع الإسكان للمواطنين بدءا من الأبراج والفيلات و"دار مصر" و"سكن مصر" والإسكان الاجتماعى وأن مساحة الفيلات تتراوح بين 250 و400 متر بينما تتراوح مساحة الوحدات السكنية فى الأبراج من 140 حتى و280 مترًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى خلال افتتاح المنصورة الجديدة: البلاد تحتاج إلى الصبر والعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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