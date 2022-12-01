أخبار مصرية

الرئيس السيسي: لو قللنا الأعمال شوية فيه 5 ملايين أسرة يعيشوا إزاى؟

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان حد كلمني نخف الأعمال بتاعتنا شوية، قلتلهم حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنلاقى هناك مش أقل من 5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آلاف لا قول ألف عامل بس فى كل شركة، يعني 5 ملايين إنسان يعنى 5 ملايين أسرة، لو قفلت قولولى الملايين دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم تكافل وكرامة ولا أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟".

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "قوتنا في فهمنا ولما بخلي زمايلي يشرحوا ويتكلموا في أمور قد تكون مش محل اهتمام المواطن، في النهاية هو عاوز فلوس في جيبه والحاجات موجودة في السوق بسعر كويس".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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