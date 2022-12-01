أخبار مصرية

السيسي: المشروعات والطرق مش زيادة فلوس معانا دا أمر حتمي علشان البلد تقوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "اللقاءات فرصة حتى نتكلم مع نفسنا وأهلنا، فنحن لسنا موجودين لنتحدث فى الدقهلية أو المنصورة فقط بل فى كل الدولة ليعلموا لماذا نفعل ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: "هذه المشروعات ليس زيادة فلوس معانا ولكنها أمور حتمية لازم نعمل كدة ولو معملناش كدة يبقى قصرنا في الحاضر والمستقبل".

وتابع الرئيس السيسى: "أنتم في مجلس الوزراء عندما تجتمعون ففي كل اجتماع عليكم أن تتحدثوا في هذه الموضوعات لتشكيل وعى حقيقى".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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