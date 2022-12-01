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الرئيس عبد الفتاح السيسى: المدن الجديدة تضم محطات تحلية مياه كلفتنا الكثير

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك خطة للدولة وهناك خبراء وعلماء، متابعا" أنا لا أضع رجل على رجل وأقول كلمتين في موضوع، بل هذه دولة من خيرة العلماء سواء في الجامعة والوزارات وضعت هذا التصور".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن هذا التصور ليس وليد اليوم، وما يحدث الآن لم نفعل هذا فقط الآن، بل كان موجود في السابق ولكن الظروف لم تنجح في عمله.

وتابع الرئيس السيسى: "خطة المياه قلنا نحتاج لتحلية مياه فى المدن الساحلية.. ففى شرق بورسعيد هناك 150 ألف متر مكعب مياه في اليوم، والجلالة 150 ألف متر مكعب في اليوم، والمدن الجديدة بها محطات تحلية كلفتنا كتير".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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