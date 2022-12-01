السيسى: نقدر نعمل حواجز للشواطئ بطول 300 كيلومتر بمليارات الجنيهات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة لارتفاع منسوب المياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خلال الخمسين عاما المقبلة، مضيفا: "نقدر نعمل حواجز لـ 300 كيلومتر ستكلفنا مليارات الجنيهات لحماية الشواطئ والناس".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "ما لدينا من مياه أقل من 500 متر مكعب للفرد فى السنة.. أنا محتاج أقابل النمو المحتمل فى الطلب على المياه بالنمو اللى هيحصل على السكان فنجيب مياه للنمو السكاني منين؟".