أخبار مصرية

السيسى: نقدر نعمل حواجز للشواطئ بطول 300 كيلومتر بمليارات الجنيهات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة لارتفاع منسوب المياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خلال الخمسين عاما المقبلة، مضيفا: "نقدر نعمل حواجز لـ 300 كيلومتر ستكلفنا مليارات الجنيهات لحماية الشواطئ والناس".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "ما لدينا من مياه أقل من 500 متر مكعب للفرد فى السنة.. أنا محتاج أقابل النمو المحتمل فى الطلب على المياه بالنمو اللى هيحصل على السكان فنجيب مياه للنمو السكاني منين؟".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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