السيسي: حجم المبانى على الدائرى أكبر من الطلب الموجود فى السوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عهد محمد علي كان نصيب الفرد من الأراضى الزراعية يصل إلى فدان، معلقا: "محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده ؟، علشان متتهمش الدولة وتقول هي فين؟، لا كلنا مع بعض دي بلدنا ونخلي بالنا منها.. حالة الغنى اتحولت لحالة عوز".. وتقول البلد سايبانا ليه؟ النهاردة يوم جميل بس عيب واحنا بنتكلم علي إيماننا الجميلة نذكر بعضنا وبقول الكلام ده لكل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية يا جماعة بصوا كده ده!!.. يرضي ربنا؟ فيه حد ورا مني متدين يقول هي دى الأمة اللى كـ"الشامة"؟.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "عاوز أقول إذا ماكانتش مؤسسات الدولة بالكامل معانا، احنا مش في جنب لوحدنا، احنا واحد ومع بعض كلنا ولينا فيها زي بعض".

تابع الرئيس: "امشوا كده على الدائرى وشوفوا العمارات وحجم المباني أكبر من حجم الطلب الموجود في السوق، وإلا كانت الناس سكنت فيها.. القيمة الزائفة تعبير حقيقى وإحساس بالغنى الزائف.. لو كنت باني على قيراطين لو كنت شغلتهم وحافظت عليهم كان هيجيلك عوائد حقيقية أفضل من إنك تعيش على وهم.. فيه ناس بتبنى علشان خاطر أبناءها.. واللى بنعمله فى المدن مش شكل بس.. لا.. دى مجموعة أهداف بتتحقق".