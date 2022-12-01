انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : شوف الحتة بتاعتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، موضحاً أن سوف يسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.وأشارت هيئة الأرصاد إلي وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلي نشاط للرياح على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022: