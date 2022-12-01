وزيرا الإنتاج الحربى و البيئة يناقشان موقف مشروع محطة تحويل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - استقبل المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش وكذلك عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

واشار الوزير " محمد صلاح " أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، وفى هذا الصدد أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة يعد من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين فضلاً عن فوائده الأقتصادية للدولة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا المشروع الهام يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة) ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تسعى حاليا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، مؤكدا حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع ، أيضا تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون بين الوزارتين.

وثمنت الدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون المثمر والجاد بين الوزارتين فى العديد من الملفات المشتركة ، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة ،فالجميع شركاء فى فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من أعمال فى عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها توريد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة، موضحة الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد من قبل وزارة الانتاج الحربى، مشيرة إلى أنه من المستهدف بخطة وزارة البيئة زيادة عدد تلك المحطات سنويًا، موضحة أهمية تلك المحطات والتى تتمثل فى رصد نوعية الهواء ،والتنبؤ بالملوثات ، حيث تتضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية وتعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استعرضت وزيرة البيئة مع وزير الانتاج الحربى عدد من الملفات منها موضوع تنفيذ إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "Renergy Group Partner" (الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وشركة جرين تك)، مؤكدة على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام ، وتم الإتفاق بين الطرفين على العمل خلال الفترة القادمة على حل جميع المعوقات.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة السيد / محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى التعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الاساسى تلبية إحتياجات المواطنين ، واشار " بكر " أنه تم الإتفاق فى نهاية اللقاء على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك .

حضر اللقاء المهندس / إيمل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس / محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس / رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس / منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة.