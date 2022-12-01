انت الان تتابع خبر تعليق المستشار عبد المجيد محمود على إطلاق اسمه على محور المقطم: تكريم عظيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود بالتعبير عن سعادته الكبيرة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم إطلاق اسمه على المحاور الجديدة في المقطم، وهي من الأشياء التي اسعدته كثيراً.

تعليق عبد المجيد على إطلاق اسمه على المحاور الجديدة

تكريم عبد المجيد محمود

وتحدث المستشار عبد المجيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “اشكر سيادة الرئيس السيسي على هذا التكريم العظيم، الموجه إلى كل عضو نيابة وقضاء في مصر، وهو ما يدل على حرص الرئيس على تكريم القضاء في كل المناسبات”.وقال عبد المجيد ” نعيش اليوم تحت راية نظام يحترم القضاء، بعكس ما كان يحدث في أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حاصرت المحكمة الدستورية، تلقيت اتصالاً من وزير العدل، وأبلغني أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق اسمي على أحد المحاور الجديدة، وطلبت منه نقل التقدير والاحترام لسيادة الرئيس، وأشار ان كل المسؤولين في دائرة القضاء تلقوا الخبر بتقدير كبير

وتابع قائلاً “احيي كافة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومعالي وزير العدل، لم أتوقع هذا التكريم، رؤية الرئيس سباقة دائماً، وهو تكريم لرمز قضائي كبير في رحلة عطائه القضائية المميزة.