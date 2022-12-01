وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء تطوير 9 مشروعات بالغربية بتكلفة 2.6 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لمناقشة ومتابعة معدلات الإنجاز للمشرعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات تواجه سير العمل بكافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على خريطة المشروعات الصحية الجارى تنفيذها وتطويرها ورفع كفاءتها، وتبلغ 9 مشروعات تشمل مستشفيات (رمد المحلة، طنطا العام، السنطة المركزى، الحميات والجهاز الهضمى بطنطا، حميات المحلة، محلة مرحوم، حميات زفتى، حميات كفر الزيات، مشروع إنشاء مبنى أورام طنطا الجديد)، بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير بنك الدم ومركز تجميع البلازما بطنطا.

وأضاف، أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الجديدة ورفع الكفاءة، موجها بضرورة تجهيز هذه المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقا لمعايير الجودة الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمرضى.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير، وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية بالمحافظة وفقا لجداول زمنية محددة، ووفقا لأولويات واحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة، وأماكنها الجغرافية.

وأوضح أن الوزير حرص على الاطمئنان على شبكات الصرف الصحى، والمياه والكهرباء، مشددا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية لهذه الشبكات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

ولفت إلى أن الوزير خلال لقائه محافظ الغربية، راجع خطة القوة البشرية من الفرق الطبية سواء للأطباء وأطقم التمريض بكافة وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظة، مؤكدا أن الجانبين، أشارا إلى أهمية إعداد تقارير دورية عن مدى توافر الأطقم الطبية من كافة التخصصات بالمنشآت الطبية الجارى تنفيذها بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة التى ساهمت فى الارتقاء بالقطاع الصحى سواء بمحافظة الغربية أو على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة.