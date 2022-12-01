رئيس «العربية للتصنيع»: وضعنا خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية

جدة - نرمين السيد - رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد حفل تخرج البرنامج التدريبى لإدارة شبكة المعلومات لمتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة بالتعاون بين الهيئة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية





شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير حسن شوقى، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حفل تخرج البرنامج التدريبى لإدارة شبكة المعلومات لمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة، وبحضور إسلام عبد الفتاح، مدير البرنامج التدريبى للوكالة المصرية, فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2022، بالتعاون بين العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمقر أكاديمية الهيئة للتدريب.

وتشمل موضوعات البرنامج التدريبى برامج متعددة، ومنها إدارة شبكة المعلومات، والمحطات الشمسية الفوتوفولتية، الذكاء الاصطناعى، أساسيات طاقة الرياح، برمجة ماكينات التشغيل الرقمية (خراطة CNC)، بالإضافة إلى تفقد المتدربين لمعرض العربية للتصنيع، وجناح الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT.

وخلال لقائه وفد المتدربين، الذى ضم العديد من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة , أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة،مشيرا إلى تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومى كأحدى نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية، مؤكدا ترحيبها بكافة الدارسين والكوادر البشرية من الدول الأفريقية الشقيقة.

وذكر أن البرنامج التدريبى جرى إعداده من خلال محاور علمية أعدت وفقا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أن التدريب يعد بمثابة نافذة تطل على علوم الغد ويسهم بقوة فى بناء الإنسان القادر على القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، لافتا إلى أهمية دور المتدربين الأفارقة فى أن يكونوا سفراء للهيئة العربية للتصنيع فى دولهم وابراز امكانياتها التصنيعية ودورها الصناعى الرائد فى كافة الدول الأفريقية الشقيقة.

وشهدت فعاليات حفل التخرج تسليم اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشهادات لخريجى البرنامج التدريبى.

وأعرب المتدربون الأفارقة عن امتنانهم الشديد بالانضمام لهذه الدورة التدريبية المهمة لتعزيز خطط التحول الرقمى ببلادهم، وتطلعهم للانضمام للمزيد من هذه الدورات المتخصصة بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.