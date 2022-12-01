وزيرا الإنتاج الحربى والبيئة يناقشان مشروع تحويل المخلفات لطاقة فى أبو رواش

جدة - نرمين السيد - وقال صلاح، إن اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأوضح أن مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة يعد من الإجراءات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحى للمواطنين فضلا عن فوائده الأقتصادية للدولة.

وأردف صلاح، أن هذا المشروع المهم يجرى فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارات الإنتاج الحربى، التنمية المحلية، البيئة ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذى يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات ساعة.

ولفت إلى أن جميع الأطراف تسعى حاليا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن بما يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات إلى جانب ما سيوفره أيضا من فرص عمل، مؤكدا حرص الجميع على تذليل أى تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع، أيضا تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون بين الوزارتين.

وبدورها ثمنت وزيرة البيئة، التعاون المثمر والجاد بين الوزارتين فى العديد من الملفات المشتركة، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالجميع شركاء فى فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما جرى من أعمال فى عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها توريد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة، موضحة الخطوات التى جرى اتخاذها فى هذا الصدد من قبل وزارة الانتاج الحربى.

وأشارت إلى أنه من المستهدف بخطة وزارة البيئة زيادة عدد تلك المحطات سنويا، موضحة أهمية تلك المحطات والتى تتمثل فى رصد نوعية الهواء، والتنبؤ بالملوثات، وتتضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية وتعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استعرضت الوزيرة مع وزير الإنتاج الحربى، عددا من الملفات منها موضوع تنفيذ إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف Renergy Group Partner الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة جرين تك.

وشددت على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وتم الإتفاق بين الطرفين على العمل خلال الفترة المقبلة على حل جميع المعوقات.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأن اللقاء يأتى ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى، وهى التعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسى تلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق فى نهاية اللقاء على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك.

وحضر اللقاء المهندس إيمل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة.