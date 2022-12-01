رئيس الوزراء يتابع نتائج مشاركة الثقافة ضمن «حياة كريمة» بـ7 محافظات

جدة - نرمين السيد - ثمن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى دور وزارة الثقافة فى الوصول بالخدمات الثقافية المُتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات، بما يحقق هدف زيادة الوعى وبناء الإنسان المصرى، وهو أحد المستهدفات من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، نتائج مُشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022، فى تقرير تلقاه من الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن التقرير تناول جهود الوزارة ضمن المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى 7 محافظات، هى: كفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والأقصر، وقنا، والبحيرة، والمنوفية، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 27 أكتوبر 2022، لافتة إلى أنه جهدٌ مشترك مع كل من وزارتى الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والمحافظات، ومؤسسة حياة كريمة، والمجتمع المدنى.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلانى أن الأنشطة تضمنت تنفيذ 163 فعالية بمحافظة كفر الشيخ استفاد منها نحو 20 ألف مواطن، و179 نشاطًا ثقافيًا بمحافظة الغربية، استفاد منها نحو 16.4 ألف مواطن، من جميع الشرائح العمرية والاجتماعية، تضمنت إقامة عدد من الورش الفنية والأدبية والفكرية، من بينها ورش لصناعة الحُلِى والأكسسوارات، والنسيج، والتطريز، والسجاد اليدوى، والخيامية، إلى جانب عقد عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى أنشطة لاكتشاف المواهب، وعدد من المحاضرات، والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية، واللقاءات التوعوية.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلانى أن المحافظات الـ 7 المشار إليها بالتقرير، شهدت مشاركة واسعة من "البيت الفنى للمسرح"، وتم تنفيذ 26 ليلة عرض مسرحى عالجت قضايا اجتماعية، فى قالب ترفيهى جاذب، وذلك فى إطار مشروع المواجهة والتجوال، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022، وتم تنفيذ تلك الليالى المسرحية فى 25 قرية بـ 6 محافظات، هى: الشرقية، الأقصر، قنا، البحيرة، الغربية، المنوفية، واستفاد منها نحو 52 ألف مواطن.