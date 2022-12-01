توجيهات السيسى بامتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لمن يحتاجها، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسى وجه بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعى متكامل، لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها، وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعى، ليصبح مركزا إقليميا من أجل تقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، الدكتور شابال كسنابس، رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور كلود تارديف، رئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتحت عنوان الرئيس السيسى يهنئ جمهورية إفريقيا الوسطى بالعيد القومى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس فوستين اركانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى، كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى ساندرا برينيلا ماسون رئيس جمهورية باربادوس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وتحت عنوان رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ "اللجنة الوزارية للإنتاج"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما بضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على قطاعى الصناعة والزراعة، وضرورة وضع تصور واضح وسريع لتجاوز العقبات التى تواجه هذين القطاعين، مع ضرورة العمل على تعميق المكون المحلى لكل احتياجاتنا، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات بذل مجهودا فى هذا الملف، وبالتالى يجب التنسيق بهدف العمل على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع. وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة، هى الانتهاء من إستراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى.

جاء ذلك خلال ترؤوس الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وتحت عنوان إقرار الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعة للرئيس ، ذكرت صحيفة الأخبار أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة عقب تنفيذ التعديلات النهائية التى أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعى بشأنها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسى من وثيقة سياسة ملكية الدولة» هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

وأوضح رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمى المحدد بالوثيقة والاستمرار معا كيد واحدة دولة وقطاع خاص، فى مواجهة التحديات التى تواجهنا بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التى يشهدها العالم أجمع.

وأوضح أسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المؤسسات الدولية عبرت فى تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادى بمصر، وتعزز الناتج المحلى الإجمالى على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم فى تحسين مناخ الأعمال المصرى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وتحت عنوان ‫مدبولى يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة بين «إيتيدا» و29 شركة عالمية ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس، شهدا بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، و29 شركة عالمية، لفتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها، من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية. ‎

وأكد مدبولى أن تلك الاتفاقيات ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية‫

وتحت عنوان تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى إعصار 165 ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى إعصار (65) والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وألقى اللواء أ.ح عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميدانى، للوصول إلى أرقى المستويات والارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.

وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم.

وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، مشيدا بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

وتحت عنوان القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب الجوى «مينا ـ 2» ، ذكرت صحيفة الأهرام أن القوات الجوية المصرية واليونانية نفذت التدريب الجوى المشترك «مينا ـ 2» بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلتا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

وتحت عنوان بكين تكرم وزير الداخلية وتمنحه ميدالية سور الصين العظيم ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة الأمن العام الصينية منحت اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ميدالية سور الصين العظيم «الذهبية» والتى تعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم المسئولين غير صينيين

وذكرت وزارة الداخلية أن ذلك جاء تقديرا من الجانب الصينى للعلاقات المصرية - الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.