الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة ويتفقد قرى حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:30 صباحاً - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قري مبادرة حياة كريمة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.