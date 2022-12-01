انقطاع المياه عن 16 منطقة وقرية بـ الجيزة غدا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان لها، إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى سيقوم بربط خط محطة مياه أوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم؛ للبدء فى أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، من الساعة الـ 5 مساء يوم غد الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم السبت المقبل.

وتابعت: "المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنبارى، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت"، بالإضافة إلى ضعف المياه فى عدة قرى بشمال الجيزة وهى: "بهرمس، المناشى، الجلاتمة، ذات الكوم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت محافظة الجيزة، عن انقطاع المياه عن عدة قرى بـ مركز ومدينة أطفيح، يوم السبت المقبل.