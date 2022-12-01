طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التوقعات بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





توقعات الأرصاد اليوم

ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الادارية 24 14

6 أكتوبر 25 14

بنها 24 15

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادى النطرون 24 16

مطروح 23 13

السلوم 22 09

سيوة 21 08

العريش 23 13

رفح 22 13

الطور 28 15

كاترين 18 05

رأس سدر 28 13

نخل 22 05

طابا 25 14

نويبع 24 13

حلايب 25 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 07

أبوسمبل 28 14

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 20