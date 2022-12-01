أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى انحصار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل الوجه البحرى شمال الدلتا على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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