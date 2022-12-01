مطرانية البحيرة: الأنبا باخوميوس بصحة جيدة 

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البيان: "تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء فى كل مكان أن صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى بالبحيرة، بصحة جيدة وموجود حاليا بلندن لمتابعة الحالة الصحية لنيافته واستكمال العلاج".
وأشارت المطرانية إلى أن الأنبا باخوميوس يتابع كل الخدمات والمسؤوليات الخاصة بالإيبارشية.
وأضاف البيان: "وبنعمة السيد المسيح وبركة صلوات وحضور صاحب النيافة الأنبا باخوميوس تقيم الإيبارشية الاحتفال بالعيد الواحد والخمسين لتأسيس الإيبارشية وسيامة نيافته، الساعة الثامنة من صباح الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022م.. ونعمة السيد المسيح تشملنا جميعا".
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