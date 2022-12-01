البابا تواضروس يعظ عن حكمة الأصوام فى عظة الأربعاء 

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية العباسية، وبثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





,بمناسبة بدء صوم الميلاد، الذى تعيشه الكنيسة حاليا، تأمل قداسة البابا فى جزء من إنجيل القديس مرقس الرسول والأصحاح العاشر والأعداد (17 – 31)، وذلك ضمن السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام فى كنيستنا".

وتناول قداسته حكمة الآباء فى وضع الأصوام الكنسية الكبرى الأربعة، والتى تمثل فترات التوبة الجماعية، وأشار إلى تكرار الآية "من له أذنان للسمع فليسمع" (مت 11: 15) فى قراءات الكنيسة فى شهر هاتور وبدء صوم الميلاد، لكى يلتفت الإنسان إلى الجهاز الروحى فى حياته وإنصاته روحيا، من خلال:

- صوم الميلاد (أول أصوام السنة الكنسية): وهو صوم البداية والاستعداد للحياة الروحية، "لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟" (مر 8: 36)، وهدفه الأول إصلاح الأذن الداخلية الروحية للإنسان، لتصبح أذن الاستجابة والطاعة، "«هوذا أنا أمة الرب. ليكن لى كقولك»" (لو 1: 38).

- الصوم الكبير: وهو صوم للعين، "سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا" (مت 6: 22)، وهو صوم المسيرة الروحية، ومدته 55 يوما، وهدفه إصلاح عين الإنسان الروحية لتصير حواس الإنسان نيرة، "وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك، وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء" (مت 6: 6)، والكنيسة ترنم فيه "طوبى للرحماء على المساكين" لكى تكون عين الإنسان رحيمة على المساكين، "لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم".

- صوم الآباء الرسل: تتغير مدته من سنة لأخرى، وهو صوم الخدمة العملية، ويسند عمل الخدمة فى الكنيسة، وهو صوم الفم، وكيف يكون كلام الإنسان شاهدا للمسيح، "وتكونون لى شهودا" (أع 1: 8)، وهدفه إصلاح كلام الفم وأن يكون واضحا ومستقيم.

- صوم السيدة العذراء: وهو صوم القلب، وأن يصير قلب كل إنسان كقلب السيدة العذراء، "وتبتهج روحى بالله مخلصى" (لو 1: 47)، وهو صوم المسرة والبهجة، فعندما يمتلئ قلب الإنسان بالفرح يصير متهللا، وتكون مسرة قلبه فى صوم السيدة العذراء هى المسرة التى بدأت فى صوم الميلاد، "«المجد لله فى الأعالى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة»" (لو 2: 14)، وصار قلب الإنسان نقيا وأصبح لديه الأذن التى تطيع والعين التى بها رحمة والفم الذى يشهد للمسيح والقلب الفرحان بالمسيح.

وأوصى قداسته أن ينتهز الإنسان الفرصة فى هذا الصوم من خلال قراءات الكنيسة أن يركز على أذنه، ويسأل نفسه: هل يطيع الوصية؟! وأن يتفرغ من أجل الأذن والعين والفم والقلب ويمارس الحياة الروحية بكل وعى.

وقد أعلن قداسة البابا تواضروس عن سلسلة تعليمية جديدة سيقدمها قداسته طوال فترة صوم الميلاد المجيد، عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته، تحت عنوان "حكمة الصوم".

وقال قداسته: "أولا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بداية صوم الميلاد، والذى بدأناه يوم الجمعة الماضى 16 هاتور، وسنبدأ رحلة الصوم." وأضاف: "كنا بدأنا من شهر يونيو موضوعات تخص الأسرة، فسنتوقف قليلا خلال الأسابيع القادمة، من اليوم وحتى نهاية السنة – إذا أراد ربنا وعشنا، وستكون موضوعاتنا تحت عنوان "فلسفة أو حكمة الأصوام فى كنيستنا"، واليوم سأتكلم بصفة عامة، وفيما بعد فى الأربعة أسابيع القادمة سنتناول صوم صوم من الأصوام الأربعة الكبيرة، ونرى ما وراءه روحيا وتقويا لنا كلنا".