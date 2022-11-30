المكسيك تهزم السعودية «2-1» ويودعان مونديال قطر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:26 مساءً - ودع منتخب المكسيك كاس العالم من دور المجموعات رغم تحقيقه فوزا مثيرا على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما هنري مارتن بالدقيقة 47 وتشافيز بالدقيقة 52، وسالم الدوسري بالدقيقة 90+4 من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء هدفي المكسيك، في مطلع الشوط الثاني من ركلة ركنية على يمين مرمى السعودية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيزار مونتيس بلمسة سحرية هيأت الكرة لزميله هنري مارتن الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، وبعدها بخمس دقائق ومن ركلة حرة مباشرة للمكسيك بالقرب من حدود منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، نفذها لويس تشافيز بتسديدة مباشرة أكثر من رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى، وفي الدقيقة 57 تم الغاء هدف ثالث للمكسيك بداعى التسلل، فيما جاء هدف السعودية عن طريق سالم الدوسري بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين رفقة بولندا للدور الثاني، حيث يحتل الأرجنتين المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما جاءت بولندا وصيفا في المجموعة برصيد 4 نقاط، وحلت المكسيك ثالثا بنفس الرصيد، ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وضاع هدف محقق للمكسيك بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب وصلت لأليكسيس فيجا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي السعودية، منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة وأنقذ مرماه.

وجاء بعدها خطأ لصالح السعودية في مكان رائع على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما ضد لويس تشافيز، لكن الكرة اخطأت طريقها للشباك.

لم تتراجع المكسيك عن محاولاتها وجاءت تمريرة طولية عن طريق هيكتور مورينو من وسط الملعب تجاه زميله لويس تشافيز المنطلق داخل منطقة الجزاء لكن التمريرة كانت أقوى من اللازم وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

وجاء تشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد العويس، وخط الدفاع:حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، علي آل بليهي، سلطان الغنام، وخط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، علي الحسن، وخط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

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فيما جاء تشكيل المكسيك كالتالي: "حراسة المرمى: أوتشوا، الدفاع: سانشيز، مونتيس، مورينو ، جاياردو، وفي الوسط: شافيز، بينيدا ، ألفاريز، وفي الهجوم: لوزانو ، مارتين ، فيجا".