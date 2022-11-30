منتخب الأرجنتين يفوز على بولندا ويتأهلان لدور الـ16 في مونديال قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:26 مساءً - حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مستحقاً على حساب نظيره بولندا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد 974" ضمن الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

سجل هدفي منتخب الأرجنتين كل من الكسيس ماك أليستر، وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 64، و76 على التوالي.

وشهدت فعاليات المباراة اهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء احتسبت له بعد العودة لتقنية الفار في الشوط الأول من اللقاء.

بهذه النتيجة تصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين.

وتواجد منتخب بولندا في المركز الثالث في المجموعة بواقع 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وتسجيل هدفين وتلقي مثلهم.

بينما جاء منتخب المكسيك في المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة وتسجيل هدفين وتلقي 3.

بينما تذيل منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتاريخي على التانجو والهزيمة في المباراتين التاليتين وسجل هدفين وتلقى 5 أهداف.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، وهي المجموعة التي تشابكت فيها النتائج وباتت لمعركة فاصلة تقام اليوم لتحديد مصير الفرق الأربع التي لها حظوظ في التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة نظيره أستراليا وصيف المجموعة الرابعة في الأدوار الإقصائية من البطولة (الستة عشر).

بينما سيصطدم بطل العالم فرنسا ومتصدر المجموعة الرابعة أمام بولندا وصيف المجموعة الثالثة في دور الستة عشر.

وتلقي منتخب الأرجنتين خسارة قاسية أمام السعودية في الجولة الأولى بهدفين لهدف قبل أن يعود ويحقق انتصار على حساب المكسيك بنفس النتيجة ما جعل التانجو يعودون من جديد لحسابات المجموعة.

وتاريخياً التقى منتخبا بولندا ضد الأرجنتين قبل مباراة اليوم في 11 مباراة وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي نجح خلالها التانجو في الفوز خلال 6 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات أمام ليفاندوفسكي وزملائه.

وسجل منتخب بولندا 12 هدفاً مقابل 18 لصالح الأرجنتين التي تتفوق هجومياً في المباريات التاريخية بين المنتخبين.

وفي نهائيات كأس العالم التقى المنتخبين في مباراتين اقتسما فيها الفوز لكل منهما لقاء وتسجيل التانجو 4 أهداف مقابل 3 للمنافس.

وتفوق منتخب الأرجنتين تسويقياً أمام بولندا حيث تصل قيمة التانجو عند 645 مليون يورو، مقابل 255 للمنافس، فيما يتواجد لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الايطالي في صدارة قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 75 مليون يورو، بينما يتواجد روبرت ليفاندوفسكي في الصدارة بمنتخب بلاده بواقع 45 مليون فقط.

وتفوق الأسطورى ليونيل ميسي في مباراة اليوم برقم تاريخي ليصبح أكثر لاعب مشاركة في نهائيات كأس العالم بقميص الأرجنتين متفوقاً على الراحل دييجو أرماندو ماردونا الذي توقفت سلسلة مشاركاته عند 21 مباراة فقط.

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية أضاع ليونيل ميسي مرتين من ركلات الترجيح الثلاث التي خاضها في كأس العالم (دون احتساب الضربات الترجيحية)، وهو ما يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من ركلات الترجيح التي أضاعها لاعب منذ عام 1966على الأقل المسجل بإسم أسامواه جيان لاعب غانا.

جاء تشكيل منتخب بولندا كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزنى.

الدفاع: ماني كاش، كامل جليك، جاكوب كيوبيور، بارتوز بيريزنسكى

الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكى، كريستيان بيليك، جريجورز كريشوياك، بيوتر زيلينسكى

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكى، سويدرسكي.

بينما جاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: اينزو فرنانديز، رودريجو دي بول، أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز.

ولندا ضد الأرجنتين

بولندا ضد الأرجنتين

بولندا ضد الأرجنتين