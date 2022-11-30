ياسر كحلة لـ dmc: المنصورة الجديدة تضم كل الخدمات وجاهزة لاستقبال المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إنه يجب أن نقدم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه المستمر لإنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة.





وأضاف "كحلة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة والتى تم الانتهاء منها 2063 فدانًا، من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة. وشدد على أن المدنية تضم كافة الخدمات، فبها 8 أسواق تم الانتهاء منهم تماما بهم 64 نشاط تجارى، بالإضافة إلى ومركز صحى ومركز إطفاء، ومدرستين تعليم أساسى، و5 مساجد وكنيسة، مؤكدًا أن المدينة جاهزة لاستقبال المواطنين.

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