الأوقاف تطلق مبادرة «مفاتح الخير» الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التى تطلقها الوزارة. وتهدف المبادرة إلى بث روح الأمل والتفاؤل فى نفوس الناس جميعا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلا عن الجد والاجتهاد فى العمل. وأفادت الوزارة بأنه سيتم فى وقت لاحق نشر تفاصيل وأماكن إقامة القوافل والندوات التى سيقوم بها نخبة من خيرة العلماء والأئمة والواعظات.

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