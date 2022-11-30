السعودية ضد المكسيك.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والمكسيك وما زال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وضاع هدف محقق للمكسيك بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب وصلت لأليكسيس فيجا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي السعودية، منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة وأنقذ مرماه.

وجاء بعدها خطأ لصالح السعودية في مكان رائع على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما ضد لويس تشافيز، لكن الكرة اخطأت طريقها للشباك.

لم تتراجع المكسيك عن محاولاتها وجاءت تمريرة طولية عن طريق هيكتور مورينو من وسط الملعب تجاه زميله لويس تشافيز المنطلق داخل منطقة الجزاء لكن التمريرة كانت أقوى من اللازم وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 37 أجرى المنتخب السعودي تغييرا اضطراريا بخروح المدافع على البليهي ونزول رياض شراحيلي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط متساوياً مع الأرجنتين صاحبت الوصافة حيث استطاع الأخضر من الفوز على التانجو في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، قبل أن يتلقى هزيمة عكس سير الاتجاه أمام بولندا بنتيجة 2-0.

وجاء تشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد العويس، وخط الدفاع:حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، علي آل بليهي، سلطان الغنام، وخط الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، علي الحسن، وخط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

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فيما جاء تشكيل المكسيك كالتالي: "حراسة المرمى: أوتشوا، الدفاع: سانشيز، مونتيس، مورينو ، جاياردو، وفي الوسط: شافيز، بينيدا ، ألفاريز، وفي الهجوم: لوزانو ، مارتين ، فيجا".

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يدخل منتخب السعودية مباراة اليوم بحثاً عن النقاط الثلاث لضمان التأهل الى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم الحالية خاصة وأنه يمتلك كل المقومات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المكسيك.

وتاريخياً التقى منتخبا السعودية ضد المكسيك في 5 مباريات قبل سابق نجح الفريق المنافس في الفوز خلال 4 مواجهات مقابل انتصار وحيد للأخضر وتسجيل 14 هدفاً بينما لم ينجح لاعبو رينارد في تسجيل سوى هدفين فقط.

وتسويقيا يتفوق منتخب المكسيك على حساب السعودية بفارق كبير حيث يصل الى 176 مليون يورو مقابل 25 فقط لممثل الكرة العربية.

بينما يتواجد اللاعب إديسون ألفاريز في صدارة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 35 مليون يورو، بينما يحتل سلطان الغنام صدارة أغلى لاعبين المنتخب السعودية بوقاع 2.5 مليون يورو.