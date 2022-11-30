سامح شكرى: إرادة مصرية – عمانية لتطوير العلاقات بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى كلمة مسجلة اما إذاعتها خلال احتفالية أقامتها سفارة السلطنة بالقاهرة بمناسبة مرور 50سنة على العلاقات بين مصر والسلطنة وأيضا ذكرى العيد الوطنى لعمان؛ إن البلدين تجمعهما علاقات أخوية وتنسيق اعلى المستوى يظهر من خلال الزيارات المتبادلة وكان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطنة فى يونيو الماضى ولقائه بأخيه السلطان هيثم بن طارق والذى ساده الود والتفهم الأخوى لقد ثبت خلال تلك الزيارة ومن خلال العدد الكبير من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال الزيارة تقارب الرؤى بين قيادتى البلدين وحرصهما الواضح على دعم مسيرة العلاقات بين الدولتين، فى كافة المجالات.

وأكد شكرى؛ أن الاحتفاء بمرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شاهد جديد على اعتزاز البلدين بتلك العلاقات والعزم المشترك على تطويرها فى المجالات كافة سياسية واقتصادية وتكنولوجية؛ لتأخذ تلك العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى وجود جالية مصرية كبيرة فى السلطنة تحظى برعاية من الدولة واهتمام.