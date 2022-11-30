متحدث الصحة: فيروس شلل الأطفال خطير ومعدٍى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:27 مساءً - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين المنتج محليًا للمرة الأولى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهًا مستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل لتوطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كشفت أن الدول التي لا تملك قدرة التصنيع عانت خلال جائحة كورونا.

لفت حسام عبدالغفار إلى أن ما بين 80 و85% من الأدوية تُصنع محليًا ومن عوامل نجاح مواجهة كورونا، مضيفا أنه تم افتتاح أحد المصانع لإنتاج الأنسولين بكميات كبيرة جدًا على مساحة 3 آلاف متر بهدف إنتاج 12 مليون فايل سنويًا وقابل للزيادة إلى 18 مليون فايل، فضلا عن 15 مليون خرطوشة- يوضح بها الأنسولين ليتم حقنه- وهو رقم كاف للسوق المحلية ومن المتوقع أن يتم تصديره خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أنه سيتم ضخ الأنسولين في السوق المحلية مطلع العام المقبل، مردفا أن مبادرة 100 مليون صحة مكنت الدولة المصرية من الحصول على قاعدة بيانات واضحة بنسب الإصابات.

أكد أن ما يتم تقديمه للمواطن المصري نفس ما يتم تقديمه للمواطن في الدول المتقدمة، فضلا عن ما سيتم تقدميه من الأنسولين محليا سيتم تصدريه للخارج، مضيفا: معاييرنا معايير عالمية ليست محلية.

فيما يتعلق بفيروس شلل الأطفال، أكد أنه من الفيروسات الخطيرة التي تنتقل عن طريق الملوثات الموجودة في الفضلات وتحدث العدوى عن طريق التلامس، مشددًا على ضرورة التطعيم ثم التطعيم.

وتابع أن وزارة الصحة أطلقت حملات سابقة وحاليًا تم إطلاق حملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل، محذرًا بأن العدوى يمكن أن تنتقل منذ الولادة.