فى عظة الأربعاء.. 7 رسائل للبابا تواضروس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، باب الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء العظة الأسبوعية من كنسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى، بالكتدرائية المرقسية بالعباسية.





ووجه البابا تواضروس الثانى 7 رسائل فى عظة اليوم الأربعاء يوضحها الإنفوجراف التالى: وشهد الاجتماعى الأسبوعى للبطريرك الـ 118، حضور عدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأساقفة المجمع المقدس. ونقلت القنوات المحسوبة على الكنيسة القبطية، بجانب صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأساقفة المجمع المقدس.

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