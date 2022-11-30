أحدث مدن الجيل الرابع.. المنصورة الجديدة مدينة عالمية على أرض مصرية

جدة - نرمين السيد - وأبرزت فضائية dmc فى تقرير لها، تفاصيل المشروع الجديد، الذى يعد طفرة فى مفهوم مدن الجيل الرابع.

وأطلق على المنصورة الجديدة عروس النيل الجديدة كونها إمتدادا لمدينة المنصورة التاريخية، والمعروفة بعروس النيل، وتنطلق مدينة المنصورة الجديدة نحو انطلاقة المدن الذكية المصرية الحديثة، وتتفوق كثيرا كونها إحدى مدن الجيل الرابع الحديثة، والتى تم تدشينها بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التى أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتعد المدينة الذكية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التى تم تدشينها، ليستمر العمل عليها فى سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية، لإنشاء المدن الجديدة داخل الدولة المصرية، والتى تنطلق إلى البناء والتعمير تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وتنضم مدينة المنصورة الجديدة، والتى أنشأت حديثا إلى المدن الساحلية المصرية الرائعة، بل إنها تربعت على عرش المدن الساحلية، كونها مدينة من مدن الجيل الرابع، والتى ساعدها موقعها الجغرافى على ذلك، حيث تقع المدينة الذكية على طول البحر المتوسط، امتداد مدينة جمصة من محافظة الدقهلية إلى محافظة كفر الشيخ، امتداد الإسكندرية، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى.