المنصورة الجديدة.. حكاية أسطورية لتنفيذ المستحيل وصناعة المجد

جدة - نرمين السيد - والمنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع التى تم تدشينها بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018، ليستمر العمل من أجل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة، ضمن مخطط الدولة لتضاعف الرقعة العمرانية.

ويعد بناء مدينة المنصورة الجديدة، جزء من الجهود الأسطورية التى تقوم بها الدولة المصرية فى تحويل الصحراء إلى أرض خضراء، ومدن سكنية ضمن خطة التنمية.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

وتقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار مكهرب يصل بينهما فى أقل من 15 دقيقة، وتضم أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى.

وقد شيدت لتستوعب ما يقرب من مليون ونصف نسمة، بالإضافة إلى استقبال السياح على مدار العام فى مشاريع المنصورة الساحلية.

ويمكن الوصول إلى البحر من المنصورة الجديدة سيرًا على الأقدام، نظرًا لتشييد المدينة بالتوازى لخطوط البحر الأبيض المتوسط، ومن شأن ذلك سيشهد مصيف المنصورة الجديدة إقبالًا كبيرًا بمجرد افتتاح المدينة، إضافة إلي أن المدينة تعتزم استقبال ما لا يقل عن ربع مليون نسمة عند افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع، لذا تتهيأ أحياء المنصورة الجديدة الآن لاستضافة المواطنين والسياح من الخارج.

ومخطط المدينة فى الأساس هدفة التوسع العمرانى لمدينة المنصورة القديمة وربطهما ببعض، حيث يتكون مشروع مدينة المنصورة الجديدة من أربع مراحل متتالية.

بحيث تتكون المرحلة الأولى من "مشاريع سكنية"، تضم الإسكان الفاخر، والمتوسط، والاجتماعى، والفيلات، والأبراج السكنية.

أما المرحلة الثانية فتتكون من "مشاريع سياحية"، وتضم كورنيش المنصورة ومارينا لليخوت.

وفى المرحلة الثالثة هناك المشاريع الخدمية" والتى تتكون من جامعة المنصورة الجديدة، والكنيسة الإنجيلية، والمنطقة المركزية، ومدينة الطلبة.

وبالنسبة للمرحلة الرابعة والأخيرة، فهى تتكون من مشاريع بنية تحتية، وتضم محطة تحلية المياه، محولات الكهرباء.

وتعمل المدن الجديدة عمومًا ومدينة المنصورة الجديدة بشكل خاص، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر، والمساواة، والحد من تغير المناخ، وتوفير حياة صحية، إلى جانب أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادى شامل للجميع.