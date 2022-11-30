ياسر كحلة: طرح جديد بمدينة المنصورة الجديدة خلال شهر

جدة - نرمين السيد - أكد ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن عدد الوحدات السكنية بالمدينة يتخطى الـ 19 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنها تضم كافة الأنماط السكنية سواء إسكان اجتماعى، وسكن مصر، ومشروع جنة مصر.





وكشف نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة أنه سيتم إتاحة القطع السكنية والتجارية والسياحية للمواطنين، وذلك خلال شهر، مشيرًا إلى المدينة تضم قرى سياحية تم البدء فيها فى المرحلة الثالثة بمساحات 50 و20 و30 فدانًا. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

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