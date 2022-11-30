محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة لإعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة فنية تضم متخصصين واستشاريين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والسياحة والآثار، والرى والتخطيط العمرانى والمحليات لإعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل "سمارت وصديق للبيئة"، والمجاور لعدد من المواقع الأثرية شرق وغرب النيل، مما سيساهم فى خلق مقصد سياحى جديد جاذب للحركة السياحية.





وقال المحافظ - خلال جولته الميدانية التى قام بها لقرية أبو هور بمركز نصر النوبة، إن المخطط يشمل قرى بيئية ومركز تراث حضارى على الطراز النوبى، بالإضافة إلى كافتيريا وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء لاستثمار البانوراما الجمالية، وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية مما يعود بالخير والنفع على أهالى المناطق الواقعة فى محيطها.

ولفت عطية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار سيتم إعطاء الأولوية فى طرح هذا المشروع الواعد للمستثمرين الجادين من أبناء المحافظة، وهو الذى سيتزامن مع الحفاظ على المواقع الأثرية المجاورة له، علاوة على تطويرها ورفع كفاءتها لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها بعد تنفيذ المشروع.

وفى السياق ذاته تفقد عطية عددا من المشروعات الجارية تنفيذها بقرية أبو هور ضمن المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تخدم أكثر من 5 آلاف نسمة، مؤكدا أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة السيالة والمحرقة بنسبة 100%، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بنسبة 95%، كما أنه جارى إنشاء المجمع الزراعى ومجمع الخدمات بنسبة 90%، بجانب تطوير مركز شباب أبوهور، ومركز شباب السيالة والمحرقة، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى تركيب خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها بنسبة 70 % لكل مشروع.