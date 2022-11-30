على معلول: نعتذر للجماهير وخرجنا بصورة جيدة من المونديال كأس العالم قطر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أكد على معلول مدافع منتخب تونس، أن المنتخب التونسى لعب على آخر فرصة يمتلكها للتأهل بالفوز على فرنسا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال على معلول فى تصريحات بعد المباراة: "لعبنا على آخر فرصة عندنا اليوم ضد بطل العالم وحاولنا على الأقل.. لكن لم يحالفنا الحظ للترشح وخرجنا بصورة جيدة فى النهاية".

وتابع على معلول: "نعتذر للجماهير التونسية والعربية على عدم الترشح وإن شاء الله نقدم الأفضل فى الفترة المقبلة".

وحقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على حساب نظيره فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

سجل هدف منتخب تونس اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة في واحدة من أجمل عروض نسور قرطاج عبر تاريخهم في نهائيات كأس العالم.

بهذه النتيجة تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقي 3.