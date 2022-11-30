إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية تكرم أمين عام المدارس الكاثوليكية السابق

جدة - نرمين السيد - كرم إدارة وسط التعليمية، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية بمصر، ونائب الأمين العالمى للمدارس، والجامعات الكاثوليكية بالعالم، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل بالإسكندرية.





شارك فى الاحتفال الأب يوحنا جورج، راعى الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومعلمو ومعلمات مختلف المدارس الكاثوليكية، ورموز التعليم بالإسكندرية، وأعضاء بيت العائلة المصرى، والشخصيات الأخرى. وفى كلمته، أعرب القمص أنطونيوس غطاس عن تقديره للجميع، موضحًا دور الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية فى التعليم بصفة خاصة، والوطن بصفة عامة. الجدير بالذكر أن هذا التكريم جاء تقديرًا لمجهودات القمص أنطونيوس غطاس فى خدمة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

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