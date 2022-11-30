انت الان تتابع خبر استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 .. اعرف مصيرك في دقيقة قبل الصرف بكرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية بالبحث عن كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 ، خاصة مع انطلاق عملية الصرف للمستحقين غداً الخميس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2022 عبر منافذ الهيئة القومية للبريد.وأصدرت وزارة التضامن الإجتماعي في وقت سابق قرار هاماً في هذا الشأن، حيث أنها قررت تغيير موعد صرف تكافل وكرامة من يوم 15 في الشهر الميلادي، إلي يوم 1 في الشهر.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022:
1- الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الضغط هنا.
2- كتابة اسم المستخدم.
3- كتابة الرقم القومي.
الأوراق اللازمة للتقديم في تكافل كرامة :
1- صورة بطاقة الرقم القومى.
2- صورة من شهادة الزواج أو الطلاق.
3- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
4- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالعائلة.
5- صورة شهادة السجن لحالات السجن للاب أو الام