انت الان تتابع خبر استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 .. اعرف مصيرك في دقيقة قبل الصرف بكرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية بالبحث عن كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 ، خاصة مع انطلاق عملية الصرف للمستحقين غداً الخميس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2022 عبر منافذ الهيئة القومية للبريد.وأصدرت وزارة التضامن الإجتماعي في وقت سابق قرار هاماً في هذا الشأن، حيث أنها قررت تغيير موعد صرف تكافل وكرامة من يوم 15 في الشهر الميلادي، إلي يوم 1 في الشهر.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022: