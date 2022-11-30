انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بدءاً من الترم الثاني.. التعليم تحسمها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بدءاً من الترم الثاني، وهي من الاشياء التي أثارت حالة من الجدل الكبير على صفحات التواصل الاجتماعي، وأيضاً المواقع الإلكترونية في الساعات الأخيرة الماضية.

إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بدءاً من الترم الثانيونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما انتشر حول إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بدءاً من الترم الثاني، وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم خلال التصريحات الصحفية أنه “لم يتم اصدار اي قرارات رسمية بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني”.

الغرض من نشر شائعة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

ووجه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذير لكل الطلاب وأولياء الأمور، من السير وراء الكثير من الأخبار ذات المصدر المجهول والتي تنتشر بسرعة الصاروخ على السوشيال ميديا، وهي تكون بعيدة عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتي يتم من خلالها تقديم القرارات الرسمي للوزير وموثوق منها، والغرض من نشر هذه الشائعات إثارة البلبلة والفن بخصوص سير العملية التعليمية.