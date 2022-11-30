وهبي الخزري أفضل لاعب في مباراة تونس وفرنسا بكأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - منحت اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب وهبي الخزري جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس ضد فرنسا التي انتهت بنتيجة 1-0 وأقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

سجل هدف منتخب تونس اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة في واحدة من أجمل عروض نسور قرطاج، عبر تاريخهم في نهائيات كأس العالم.

بهذه النتيجة تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقي 3.

بينما تواجد منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

بينما حجز منتخب تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين وتسجيل هدفين وتلقي هدفاً.

وجاء منتخب الدنمارك في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة وجمعها من تعادل وحيد وخسارة مباراتين وتسجيل هدف واحد وتلقي 3 أهداف.

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن وهبي الخزري هو أول لاعب أفريقي في تاريخ المونديال يسجل في ثلاث مباريات متتالية ، بينما شارك بشكل مباشر في كل من الأهداف الخمسة الأخيرة لتونس في البطولة (3 أهداف ، 2 تمريرات حاسمة).

وحسم منتخب فرنسا تأهله الى الدور التالي برصيد 6 نقاط ما دفع مدربه ديدييه ديشامب الى اراحة عدد من نجومه والاستفادة من الوقت لحشدهم الى المنافسات القادمة في الأدوار الإقصائية.

وتاريخياً التقى منتخبا تونس ضد فرنسا قبل مباراة اليوم في 4 مباريات قبل سابق نجح الديوك في الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتسجيل 7 أهداف مقابل 3 لنسور قرطاج.

ويتصدر الثنائي تيري هنري وعصام جمعه نجمي تونس وفرنسا قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع هدفين لكل منهما.

ويتفوق منتخب فرنسا تسويقياً على حساب نظيره التونسي بواقع مليار يورو تقريباً مقابل 62 مليون فقط، ويتصدر النجم كيليان مبابي أغلى لاعب في البطولة قائمة الأعلى في مباراة اليوم بواقع 160 مليون يورو، فيما يتواجد الياس الصخيري في صدارة لاعبو تونس بواقع 13 مليون يورو.

وتحمل مباراة اليوم راية المدربين الوطنيين حيث يقود منتخب تونس جلال الدين القادري، بينما يقود ديدييه ديشامب فرنسا.