مستشار الرئيس للصحة: نعمل على تخريج كوادر بشرية في صناعة وتركيب الأطراف الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مفهوم الإعاقة واسع ويشمل العديد من الفئات، موضحا أن المرض نفسه إعاقة، ولكن هناك إعاقة حركية، كالناتجة عن الحوادث أو غيره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تلك الفئة تحتاج لأجهزة مساعدة وبديلة، مثل الذي فقد يديه أو قدميه أو أي جزء من جسمه، وتلك الفئة تحتاج لدعم كبير ليندمج مرة أخرى للحياة، وتوجهيات الرئيس بإقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها لمسة جميلة".

وقال: "الإجراءات بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهناك اجتماع مع ممثلي منظمة الصحة العالمية، والجمعية العالمية للأجهزة التعويضية، أن يتم عمل مصنع مجمع ضخم في مصر لتتوفر فيه تلك الأجهزة بالمواصفات العالمية، وتكون جودتها عالية، وهي خطوة مهمة وإضافة حضارية لمصر بالتأكيد".

وتابع: "الصناعة موجودة في مصر، معظمها بصورة فردية واجتهادات شخصية ومصانع صغيرة مع وجود بعض الأماكن المهمة في وزارة الصحة والسكان تصنع هذه الأجهزة، أما الآن نتحدث عن منظومة وطنية كاملة لهذه الصناعة، تخدم مصر والدول الأخرى، سواء المجاورة أو لتصديرها".

وقال: "هناك جزء أخر موازي مهم للغاية، توطين وتحسين ورفع مستوى وكفاءة المدارس الصناعية التي تخرج فنيين متخصصين في صناعة الأطراف الصناعية، بعض المدارس الفنية عددها سيزيد وتدريب الطلاب سيزيد، ليخرج جيل قادر على صناعة الأجهزة وتركيبها وصيانتها، سنعمل على توطين وتخريج كوادر بشرية قادرة على العمل في هذا المجال".

وأضاف: "الصناعة ستكون مصرية، والمؤسسة مصرية، والمجمع الصناعي مصري، لنحصل على علامات الجودة لضمان جودة المنتج، وإمكانية تصديره وتوطين التدريب والتعليم الفني في هذا المجال".