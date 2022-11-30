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حقيقة تحصيل رسوم استخدام البوابة المصرية للحج والعمرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن سداد المواطنين رسوم مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة. 

 

تبين أن حقيقة الأمر تتمثل بأن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لآداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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