رئيس الوزراء: نستثمر فى تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إننا نستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أنه تم استثمار 60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة لمصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح مصطفى مدبولى، أنه تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمى ومجتمع متكامل لتكنولوجا المعلومات يتم من خلاله توفير البيئة الجذابة للاستثمارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية، لاسيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، فضلا عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية ودعم البحوث والابتكارات في التقنيات المتقدمة.