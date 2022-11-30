كأس العالم قطر 2022.. 8 متأهلين لدور الـ16 بالمونديال حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - حجز منتخب أستراليا بطاقة التأهل الثانية فى المجموعة الرابعة، بعد الفوز على الدنمارك فى ختام دور المجموعات من كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتأهل منتخب أستراليا رفقة المنتخب الفرنسى، بعدما تصدر الديوك الفرنسية المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقا بالأهداف على المنتخب الأسترالى صاحب نفس الرصيد، فيما احتل تونس المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الدنمارك المجموعة بنقطة واحدة.

وبهذا الترتيب، ينضم منتخب أستراليا إلى 7 منتخبات متأهلة لدور الـ16 وهى كل من إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال.

وكان 3 منتخبات فقط حسموا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما حققت العلامة الكاملة بعد أول جولتين، وهم فرنسا والبرازيل والبرتغال.

وحجز منتخب فرنسا أول بطاقة تأهل إلى دور الـ16 فى رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم الذى يحمله عن الموسم الماضى، وحصد منتخب الديوك انتصارين متتاليين فى دور المجموعات، بعدما فاز فى المباراة الأولى على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك بنتيجة 2/1، ليحقق العلامة الكاملة.

لحق منتخب البرتغال بفرنسا ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ16، بعدما فاز فى المباراة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز فى المباراة الثانية على منتخب أوروجواى بهدفين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل رسمياً للمرحلة المقبلة.

انضم منتخب البرازيل إلى فرنسا والبرتغال، بعدما حقق انتصارين متتاليين، حيث فاز فى الجولة الأولى على صربيا بهدفين نظيفين، ثم فاز فى الجولة الثانية على سويسرا بهدف نظيف، ليحصد 6 نقاط ويلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.