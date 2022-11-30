اعتماد احتفالات رحلة العائلة المقدسة فى مصر كتراث ثقافى من اليونسكو

جدة - نرمين السيد - نجح وفد مصر لدى اليونسكو فى تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافى غير المادى التى تنعقد خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022 فى الرباط بالمغرب، وذلك بعد أن حظى الملف المصرى بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.





وصرح السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو بأن اعتماد اليونسكو لملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر" يؤكد ما يمثله ذلك الملف من رسالة رمزية بالغة الأهمية تقدمها مصر للعالم أجمع تهدف إلى تعزيز روح التآلف والتماسك المجتمعى وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين الأديان، على نحو يسهم فى توطيد ركائز السلام العالمى فى وقت يموج فيه المجتمع الدولى بالحروب والصراعات. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك هو العنصر السابع الذى تنجح مصر فى تسجيله على قوائم اتفاقية عام 2003 المعنية بصون التراث الثقافى غير المادى، إلى جانب السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربى، والنسيج اليدوى فى صعيد مصر، والأراجوز. وكان وفد مصر لدى اليونسكو برئاسة السفير علاء يوسف المندوب الدائم قد استبق انعقاد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافى غير المادى التابعة لليونسكو بإجراء اتصالات مكثفة مع وفود الدول أعضاء اللجنة من أجل حشد التأييد الدولى اللازم لتسجيل الملف، وهى المساعى التى تكللت بحصول الملف على تأييد واسع لإدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية.

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