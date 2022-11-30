الزراعة: توزيع 70 طن تقاوى شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان فى مطروح

جدة - نرمين السيد - وزعت وزارة الزراعة، 70 طن تقاوى شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين فى القرى والنجوع التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





ووزع صباح اليوم، خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة نيابة عن وزير الزراعة، تقاوى الشعير والإعداد لتوزيع شتلات الزيتون ومشاركة الإدارات التنفيذية والمحلية بالمحافظة.

ويرافق محافظ مطروح رئيس جهاز التنمية الشاملة بزيارة تفقدية لمخزن تقاوى الشعير بالزويدة.

كما تفقدا أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بمنطقة برانى وبالتحديد فى تجمع الرابية الواسطى حيث تفقدا أنشطة حصاد مياه المطر من آبار نشو أو آبار رومانية قديمة تم تطهيرها وتشغيلها وكذلك تفقدا الوحدات البيطرية والصحية والمدارس المجتمعية التى تم انشاؤها وتشغيلها من قبل المشروع والمشروعات المدرة للدخل للسيدات المعيلات.

كما قاما بتوزيع الشنط المدرسية لعدد 160 تلميذا فى الفصول المجتمعية بمنطقة الرابية الواسطى.

وقال "حزين" إن مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ينفذ من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى حيث يعمل المشروع بالتجمعات البدوية الاكثر احتياجا بالمناطق الحدودية " منطقتى برانى / السلوم بغرب مطروح – رأس الحكمة شرق مطروح " منذ يوليو 2014 وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل تهدف لتوفير مصادر متنوعة من الدخل وتحسين المعيشة عن طريق الحفاظ على السلالة المحلية من الثروة الحيوانية وحصاد المياه للاستصلاح وتنمية الوديان وقد قام الجهاز بتنفيذ أنشطه لحصاد المياه بإنشاء عدد "121" سد متنوع " حجرى – اسمنتى – ترابى – مدكوكه " مع تطهير عدد " 77 " بئر رومانى بسعة إجمالية 60 ألف متر مكعب "تقريبا" وإنشاء عدد " 88 " بئر نشؤ بسعة 100م3 لكل بئر وكذلك تطهير وصيانة خزان سعة 600م3 بمدخل الرابيه الوسطى للعمل على تطوير وتنمية مساحة 9.7 كم أراضى مستصلحة داخل الوديان وفى مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى تم دعم صغار المزارعين بالأصناف التالية "236 طن شعير - 14 طن قمح" لدعم "5989 مزارعا تقريبا " تقاوى شعير جيزة 126، مع توفير شتلات زيتون باجمالى "432500 شتلة" لدعم عدد "10800" مزارع تكفى لزراعة 10000 فدان.

وأضاف "حزين" أن الجهاز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنشأوا 32 وحدة خدمية داخل التجمعات البدوية تشمل وحدات بيطرية وصحية وفصول محو أمية ومجتمعية.

وقام الجهاز بدعم المرأة المعيلة اقتصاديا من خلال تنفيذ عدد "328" برج حمام وتم تقديم خدمات صحية من خلال تنفيذ 30 قافلة لعلاج 13183 حالة مرضية، وكذلك خدمات تنمية ثروة حيوانية بتنفيذ 53 قافلة وتحصين 334624 رأس من الثروة الحيوانية روؤس أغنام وماعز.

وتم التعاون مع برنامج الغذاء العالمى فى توزيع مواد غذائية على المشاركين بأنشطة المشروع بإجمالى 884.800 طن مترى دقيق وإجمالى 88332 طن مترى زيت.