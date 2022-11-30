سفير مصر يقدم صورة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأوغندى

جدة - نرمين السيد - هذا، وقد ثمن وزير الخارجية الأوغندى العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين، فى الأطر الثنائية والإقليمية والدولية، مشيدا بالدور البناء، الذى تقوم به الحكومة والسفارة المصرية فى الدفع بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، وتعكس عمق العلاقات الثنائية الممتدة عبر العصور فى مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير منذر سليم عن تطلعه خلال فترة عمله فى أوغندا للبناء على الزخم القائم فى العلاقات الثنائية، والدفع بها فى كافة المجالات، مستعرضا الدعم المصرى المقدم للجانب الأوغندى والمتنامى مؤخرا، والتى كان أخره تسليم مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية بشرق أوغندا إلى الحكومة الأوغندية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات بتكلفة 6 مليون دولار، وكذلك افتتاح المركز الطبى المصرى فى مدينة جينجا.

كما استعرض السفير المصرى كذلك المنافع المتوقعة من المشروع الخاص بالربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED على دول حوض النيل بشكل عام وخاصة أوغندا، مبرزا الطفرة التى يمكن أن يحدثها المشروع فى حجم التبادل التجارى ليس فقط بين مصر وأوغندا، بل بين دول المنطقة والعالم، لما سيوفره من نافذة جديدة على الأسواق العالمية.