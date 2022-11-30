انت الان تتابع خبر الكشري بتاعنا .. اتفرج روسيا تصدم المصريين بهذه الصور الغير متوقعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت السفارة الروسية منشور لها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، والتي كان عنوانها الأبرز هي “الكشري بتاعنا ”وكتبت السفارة الروسية على تويتر قائلة من الممتعة ان الكشري هو اكل مصري بروحه ولكن يمكن اعتباره روسيا من حيث المكونات. على سبيل المثال، لا يتم استيراد من روسيا الحبوب فقط، بل العدس البني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس وزاد حجم استيراد الزيت الروسي الى مصر الى ٤٠ مرة خلال ٢٠ عاما.

وسادت حالة من الغضب بين الكثير من فئات الشعب المصري حول هذه التغريدة، مما جعل عبارة الكشري بتاعنا، تتصدر صفحات السوشيال ميديا خلال الدقائق الماضية.