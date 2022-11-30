انت الان تتابع خبر عاجل .. الرئيس السيسي يصدر توجيهاً هاماً بشأن الأطراف الصناعية : مش مهم الفلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، توجيهاً هاماً بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك أن الرئيس السيسي طالب بالإسراع في إنشاء مجمع صناعي متكامل قاد على امتلاك المقدر الصناعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفقاً للمقايس العالمية.

وأضاف راضي أن المجمع الصناعي سوف يجعل مصر مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، مشيراً هذا المجمع يأتي في إطار احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب