ولفتت إلى أن المنصورة الجديدة أولى المدن الذكية المصرية، وهى بطول 15 كم على البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن تدشينها فى الأول من مارس لعام 2018، أى قبل 4 سنوات، لتخرج للنور أخيرا.
وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة 3 محافظات مصرية، هى "الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط"، وتقع على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة المصرية، وتبعد قرابة 54 كم من المنصورة القديمة، والتى سيتم ربط كليهما بقطار كهربائى يصل المدينتين فى أقل من 15 دقيقة فقط، وبدأ تدشين المدينة بتخصيص مساحة 5104 أفدنة، وفى 2018 تم إضافة مساحات جديدة ليصبح إجمالى المساحة 7200 فدان تُنفذ على أربع مراحل، الأولى تبلغ نحو 2063 فدانًا ووصلت الآن لنحو 2500 فدان، وفقًا للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنصورة الجديدة.. أولى المدن الذكية المصرية درة تاج منطقة الدلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.