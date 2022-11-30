المنصورة الجديدة.. أولى المدن الذكية المصرية درة تاج منطقة الدلتا

جدة - نرمين السيد - ألقت "القاهرة الإخبارية"، الضوء على إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بإعادة تشكيل ورسم خريطة عمرانية جديدة عنوانها "المدن الذكية"، المعروفة بمدن الجيل الرابع التى بدأت فى 2014، وفى مقدمتها "المنصورة الجديدة" التى تعد أول مدينة تنتمى لهذا الجيل فى منطقة الدلتا، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط.





ولفتت إلى أن المنصورة الجديدة أولى المدن الذكية المصرية، وهى بطول 15 كم على البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن تدشينها فى الأول من مارس لعام 2018، أى قبل 4 سنوات، لتخرج للنور أخيرا.

وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة 3 محافظات مصرية، هى "الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط"، وتقع على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة المصرية، وتبعد قرابة 54 كم من المنصورة القديمة، والتى سيتم ربط كليهما بقطار كهربائى يصل المدينتين فى أقل من 15 دقيقة فقط، وبدأ تدشين المدينة بتخصيص مساحة 5104 أفدنة، وفى 2018 تم إضافة مساحات جديدة ليصبح إجمالى المساحة 7200 فدان تُنفذ على أربع مراحل، الأولى تبلغ نحو 2063 فدانًا ووصلت الآن لنحو 2500 فدان، وفقًا للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.