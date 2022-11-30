مساعد وزير الخارجية وسفراء أمريكا اللاتينية فى زيارة للإسماعيلية

بدأت الزيارة بمقابلة شريف فهمى، محافظ الإسماعيلية، حيث استعرض المشروعات القومية العملاقة فى نطاق المحافظة فى إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وكذا فرص الاستثمار المشترك مع الدول اللاتينية.كما قام مساعد وزير الخارجية يرافقه سفراء دول أمريكا اللاتينية بزيارة المنطقة الحرة للاستثمار بالإسماعيلية.
واستعرض رئيس المنطقة أبرز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الحرة، والفرص الواعدة للاستثمار مع هذه الدول فى المجالات التى تهتم بها مثل الأسمدة والصناعات الطبية والمنسوجات، وكذا نماذج النجاح للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تسنى للسادة السفراء والقائمين بالأعمال النقاش مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب بشأن التسهيلات الممنوحة لهم من قبل الدولة المصرية.
تلى ذلك، افتتاح معرض صور بمقر جامعة قناة السويس، وذلك على هامش الأسبوع الثقافى اللاتينى، حيث قام كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ورئيس جامعة قناة السويس وكذا السفراء والقائمين بأعمال دول أمريكا اللاتينية، بافتتاح معرض الصور، وذلك بحضور أعضاء هيئات التدريس وطلبة جامعة قناة السويس بمختلف التخصصات العلمية والأدبية. هذا، وقد قام الفريق الفنى بالجامعة بتقديم عرض فنى مصرى لاتينى مشترك.
كما تم أيضا الالتقاء برئيس غرفة التجارة بالإسماعيلية وكذا أعضاء غرفة التجارة على هامش الزيارة، حيث استعرض رئيس الغرفة الفرص التجارية الواعدة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، مع بحث فرص رفع مستوى التبادل التجارى مع تلك الدول، ولا سيما فى ضوء اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركوسور.
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