المنصورة الجديدة.. مدينة ذكية تضم خليط مجتمعى متكافئ

جدة - نرمين السيد - أشادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإنجازات الدولة المصرية فى مجال الإنشاءات العمرانية ولاسيما المدن الذكية منها، مثل مدينة المنصورة الجديدة، والتى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تدشينها فى الأول من مارس لعام 2018، أى قبل 4 سنوات.





وتتكون مدينة المنصورة الجديدة من خليط مجتمعى متكافئ متكامل يسيطر على المدينة الجديدة، حيث تضم إسكانًا سياحيًا وفيلات وإسكان متوسط واجتماعى لتستوعب أكثر من مليون ونصف المليون شخص يعيشون وسط مناطق خضراء، فضلًا عن تدشين فنادق سياحية تستوعب السائحين الراغبين فى السياحة العلاجية.

وجرى بناء وتدشين وحدات الإسكان الاجتماعى بالمنصورة الجديدة ليتسم بالطابع الساحلى، فضلًا عن توافر مناطق ترفيهية، كما هو معتاد فى كل مشروع سكنى على أرض تلك المدينة المصرية.

اليوم تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسية 100%، بمشروعاتها السكنية المتنوعة والمتكاملة، وهى "سكن مصر" يضم 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدة إسكان، "الإسكان الاجتماعى" 58 عمارة بإجمالى 1392 وحدة، "مشروع جنة" 462 عمارة بإجمالى 11232 وحدة، بإجمالى وحدات المرحلة الأولى 17 ألفا و328 وحدة، أما الفيلات فعددها 2100 فيللا.

أما المرحلة الثانية لمدينة المنصورة الجديدة فتضم 44 عمارة من مشروع "سكن مصر" بإجمالى 1056 وحدة، و224 عمارة بمشروع "جنة مصر" بإجمالى 5376 وحدة، ومبنى مديرية أمن الدقهلية، وكذلك استكمال مبانى الجامعة.

كما تضم المرحلة الثانية للمدينة محطة تحلية مياه البحر بقدرة 160 ألف متر مكعب، والتى جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 40 ألف متر مكعب يومى، فضلًا عن محطة للكهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، وأخيرًا محطة لمعالجة الصرف الصحى بقدرة 1000 متر مكعب يومى.

وتهدف المدن المصرية الجديدة، ومنها المنصورة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، فضلًا عن أنها جاءت للحد من التغيرات المناخية بخفض درجة الحرارة فى المدن من خلال المساحات الخضراء التى تعمل على تحقيق التوازن من خلال تبريد الهواء وامتصاص الملوثات الجوية.